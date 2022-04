तमिलनाडु: राज्यपाल के कार्यक्रम का बहिष्कार करने पर सत्तारूढ़ दल DMK पर भाजपा ने किया पलटवार

चेन्नई. तमिलानाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने गुरुवार को तमिल नव वर्ष के मौके पर ‘एट होम रिसेप्शन’ कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसका बहिष्कार राज्य की सत्तारूढ़ द्रमुक पार्टी और उसके सहयोगियों ने किया. खबरों के मुताबिक, राज्य को राष्ट्रीय सह प्रवेश परीक्षा (नीट) से छूट देने से संबंधित विधेयक राज्यपाल के पास लंबित है, जिसे विधानसभा से पारित किया जा चुका है. इसी वजह से सात्तारुढ़ दल ने कार्यकम का बायकॉट किया. अब इस पर तमिलनाडु की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है. विपक्षी पार्टी मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को घेर रही है.

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के भाजपा प्रमुख के. अन्नामलाई (K Annamalai) ने कहा है. ‘जिस तरह से सीएम, डीएमके और उसके सहयोगियों ने व्यवहार किया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है. गवर्नर कवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का उद्घाटन करना चाहते थे. तिथि तय होने के बाद यदि आप इसमें नाकाम रहते हैं, तो मुझे लगता है कि यह कवि का अपमान है.’

It’s unfortunate the way CM, DMK & its allies behaved. Guv wanted to inaugurate poet Subramaniya Bharati’s statue. After you committed to a date, you failed to turn up. I see it’s an insult to the poet: K Annamalai, TN BJP chief on reported boycott of Guv’s function by DMK (14.4) pic.twitter.com/iKO4j06Itk



वहीं द्रमुक के पी. सरवनन ने कहा, ‘हमने यह संदेश देने के लिए इसका बहिष्कार किया कि हम इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे. राज्य की हर पार्टी ने कहा था कि नीट को जाना चाहिए, उनसे कम से कम यह उम्मीद की जाती है कि वह बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दें.’

We boycotted it to send a message that we’ll not tolerate such actions. Every party in the state has said that NEET should go. The least that is expected of him is to send the bill to President. Guv is acting against constitution: Saravanan, DMK on boycotting Guv’s function y’day pic.twitter.com/3qBQRNmAic

— ANI (@ANI) April 15, 2022