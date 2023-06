मदुरै: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तमिलनाडु इकाई के नेता एस जी सूर्या (SG Suryah) को पुलिस ने शुक्रवार देर रात चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया. पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख के अन्नामलाई ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर ‘अंकुश लगाने’ का प्रयास बताया. पुलिस सूत्रों ने कहा कि यह कार्रवाई भाजपा के प्रदेश सचिव सूर्या द्वारा उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी एक पोस्ट को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) की ओर से की गई शिकायत के आधार पर की गई.

पुलिस ने कहा कि सूर्या को भारतीय दंड संहिता (IPC) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया. अन्नामलाई ने ट्वीट किया, ‘भाजपा की तमिलनाडु इकाई के प्रदेश सचिव थिरु सूर्या की गिरफ्तारी बेहद निंदनीय है. उनकी एकमात्र गलती द्रमुक (द्रविड़ मुनेत्र कषगम) के सहयोगी कम्युनिस्टों के दोहरे मानदंडों को उजागर करना था.’

#WATCH | Tamil Nadu | Police bring BJP state secretary SG Surya to Madurai judges’ quarters amid heavy security. He was arrested last night in connection with his recent tweet on Madurai MP Su Venkatesan. pic.twitter.com/DADhFO2m04

— ANI (@ANI) June 17, 2023