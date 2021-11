चेन्नई. तमिलनाडु (Tamil Nadu) के मुख्‍यमंत्री एमके स्‍टालिन (MK Stalin) अक्‍सर कुछ ऐसा करते हैं, जिसे देखने और सुनने के बाद हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थकता. पिछले दिनों एकाएक सरकारी बस में सफर कर हर किसी को हैरान कर चुके तमिलनाडु के मुख्‍यमंत्री एमके स्‍टालिन ने आज एक एंबुलेंस (Ambulance) को रास्‍ता देकर हर किसी का ध्‍यान अपनी ओर खींच लिया. स्‍टालिन के काफिले का इस तरह से सड़क को खाली करने का वीडियो (Video) अब सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral) हो गया है.

बता दें कि तमिलनाडु के मुख्‍यमंत्री एमके स्‍टालिन का काफिला आज वेलाचेरी से कोयंबेडु की ओर जा रहा था. इसी दौरान रास्‍ते में एक एंबुलेंस उनके काफिले से पीछे आ गई. जैसे ही मुख्‍यमंत्री ने एंबुलेंस की आवाज सुनी, वैसे ही उन्‍होंने काफिले की रफ्तार धीमी कर किनारे हटने के लिए कहा. स्‍टालिन के बोलते ही काफिले में मौजूद सभी गाड़ियों की रफ्तार कम कर दी गई और एंबुलेंस के लिए लेन को खाली कर दिया गया. इसके बाद एंबुलेंस तेजी से आगे निकल गई.

#WATCH | Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin’s convoy gives way to ambulance while enroute to Koyambedu from Velachery today. pic.twitter.com/IK03SkhyoK

— ANI (@ANI) November 1, 2021