नई दिल्ली. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के एमएमडीए कॉलोनी से एक भयावह वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक 9 साल की बच्ची अपनी मां और पांच साल के भाई के साथ स्कूल से लौटती हुई नजर आ रही है. तभी एक गाय ने बेरहमी से हमला कर दिया और उसे पटक दिया. घटना एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. घायल बच्ची की पहचान आयशा के रूप में हुई है. घटना 9 अगस्त की बताई जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, कॉलोनी के लोगों ने पीड़ित की मां की चीख सुनी और उन्होंने बच्चे पर हमला करने वाली गाय को वहां से भगाया. उसके बछड़े को भी भगा दिया गया. भयावह वीडियो में दिखाया गया है कि लड़की को गाय ने अपने सींगों से उठा लिया और उस पर बार-बार हमला किया. मवेशियों को भगाने की कड़ी मशक्कत के बाद, स्थानीय लोग लड़की को बचाने में कामयाब रहे और सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसे नजदीकी अस्पताल ले गए. बच्चे की मां की शिकायत के बाद और जांच के बाद गाय के मालिक 26 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Cows attack harmless little girl in MMDA, #Chennai. @chennaicorp Cows roaming on the streets are a big menace and a threat to motorists and walkers. Please take action against the cow owner! #Cow #CowAttack@CMOTamilnadu @UpdatesChennai pic.twitter.com/wdV5LD0iyw

— Ajay AJ (@AjayTweets07) August 10, 2023