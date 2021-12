21 दिनों में दूसरी बार MI 17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, नवंबर में अरुणाचल प्रदेश में हुआ था हादसा

नई दिल्ली. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों को ले जा रहा भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है. इस हादसे में करीब 11 लोगों की मौत की खबर है. खबर है कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान Mi सीरीज का था. खास बात है कि नवंबर में ही अरुणाचल प्रदेश में Mi-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है. हालांकि, इस घटना में हेलीकॉप्टर में सवार दो पायलट और तीन क्रू सदस्य सुरक्षित थे. सेना के इस हेलीकॉप्टर को सबसे सुरक्षित उड़ानों में गिना जाता है.

अरुणाचल प्रदेश में हुई घटना में एक इंजीनियर को मामूली चोटें आई थी. उस दौरान हेलीकॉप्टर ह्युलियांग से रोछम तक रखरखाव के लिए उड़ान भर रहा था. मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि हादसे की जानकारी सामने आने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए थे. रोछम पोस्ट पर तैनात ITBP के जवानों ने बचाव कार्य को अंजाम दिया था.

#WATCH video of the Indian Air Force Mi-17 helicopter that crash-landed near a helipad in Eastern Arunachal Pradesh today with two pilots and three crew members. All of them are safe with minor injuries.

(Source: a local person) pic.twitter.com/cTUbzZRT3J

— ANI (@ANI) November 18, 2021