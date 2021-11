Tamil Nadu: शहीद नायक दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति नैनवाल सेना में अफसर बनीं

नई दिल्‍ली. देश की सुरक्षा के लिए जहां बॉर्डर (Border) पर सेना (Army) के जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर डटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी मां, पत्‍नी और बहनें वीरों की ताकत बनी हुई हैं. कई ऐसी भी महिलाएं हैं जो तिरंगे में लिपटकर घर पहुंचे अपने पति की शहादत का दर्द पीछे छोड़ साहस की नई इबारत लिखने को तैयार हैं. इन्‍हीं वीरांगनाओ में शहीद दीपक नैनवाल (Deepak Nainwal) की पत्‍नी ज्‍योति नैनवाल ( Jyothi Nainwal) का नाम भी शामिल हो गया है. पति की शाहदत के बाद अब उन्‍होंने भी देश की सेवा के लिए कदम बढ़ा दिए हैं. ज्‍योति आज सेना में अफसर बन गई हैं.

ज्‍योति नैनवाल आज चेन्‍नई स्थित ऑफिसर्स ट्रनिंग अकादमी से पास आउट हुई हैं. इस खास मौके पर ज्‍योति के साथ उनके दोनों बच्‍चे भी मौजूद थे. दोनों बच्‍चों ने भी आर्मी की पकड़े पहन रखे थे. इस मौके पर ज्‍योति नैनवाल ने अपने पति की शहादत को याद किया. बता दें कि देहरादून के हर्रावाल निवासी नायक दीपक नैनवाल दस अप्रैल 2018 को जम्‍मू-कश्‍मीर के कुलगाम में आतंकी मुठभेड़ में घायल हो गए थे. दीपक को तीन गोलियां लगी थीं. दीपक एक महीने तक जिंदगी की जंग लड़ते रहे और घर वालों को हमेशा तसल्‍ली देते रहे कि वह वापस घर आएंगे. हालांकि 20 मई 2018 को वह जिंदगी की जंग हार गए. शहीद दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति नैनवाल जानती थीं कि इस दुख के आगे भी एक दुनिया है. ऐसे में उन्होंने अपने लिए एक नई राह चुनी और पति की ही तरह देश सेवा का संकल्प लिया.

#WATCH | Newly commissioned Indian Army Officer Jyoti Nainwal, mother of 2 children is the wife of Naik Deepak Nainwal, who died after being shot while serving our nation in Indian Army operations in J&K in 2018.

