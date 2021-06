VIDEO: तमिलनाडु में शराब दुकान खुलने की खुशी, व्यक्ति ने की शराब की बोतल की पूजा

चेन्नई. तमिलनाडु में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगी पाबंदियों में ढील देने के बाद अब सरकार ने वहां शराब की दुकानों को खोलने की भी इजाजत दे दी है. इसी सिलसिले में मंगलवार को राज्य के मदुरै शहर में जब एक शराब की दुकान खुलने जा रही थी, तो वहां के एक स्थानीय नागरिक ने दुकान से शराब की बोतल खरीदकर उसकी पूजा की. समाचार एजेंसी एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका वीडियो जारी किया है.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने 14 जून से राज्य के लगभग 27 जिलों में अधिक छूट देने की रविवार को घोषणा की थी, जिसमें चाय की दुकानों के दोबारा खोलने की अनुमति शामिल है. पश्चिमी हिस्से में सात और कावेरी डेल्टा क्षेत्र के चार जिलों को छोड़कर शेष 27 जिलों में नई छूट लागू होंगी. इनमें चेन्नई व इसके आसपास के जिले भी शामिल हैं.

#WATCH | A local in Madurai worships bottles of liquor after Tamil Nadu govt permits the reopening of liquor shops in the state pic.twitter.com/sIp9LUR0GM