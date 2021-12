तमिलनाडु में एक शख्स ने बचाई घायल बंदर की जान, मुंह से सांस देकर पहुंचाया अस्पताल

चेन्नई: तमिलनाडु में एक शख्स ने अपनी चतुराई और उदारता से एक बंदर की जान बचाई है. घायल बंदर (Monkey) को अस्पताल ले जाने वाले इस व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर ने ट्वीट किया, जिसमें एक शख्स जख्मी बंदर की जान बचाने के लिए उसके हार्ट की पम्पिंग की और मुंह से मुंह में सांस देते हुए दिखाई दिया. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया गया और लोगों ने जानवरों के प्रति अपने स्नेह और उदारता के लिए इस व्यक्ति की तारीफ की है.

न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस वीडियों में दिखाई देने वाला शख्स एम प्रभु है जो कि पेशे से एक कार ड्राइवर है. प्रभु ने बताया कि कुछ कुत्तों ने बंदर का पीछा करते हुए उसे काट लिया था. हालांकि जैसे-तैसे बंदर अपनी बचाकर पेड़ पर चढ़ गया. प्रभु ने बंदर को पेड़ से उतारा और देखा कि वह गंभीर हालत में था. इसके बाद वह अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर बंदर को लेकर पशु चिकित्सक के पास जाने लगा.

A 38-year-old man from #Perambalur tried to resuscitate a wounded monkey by breathing into its mouth. @NewIndianXpress @xpresstn #humanitywithheart pic.twitter.com/iRMTNkl8Pn

