अचानक निकला ट्रक का पहिया....रोड पर खड़े शख्स को मारी टक्कर और हो गई मौत, देखें VIDEO

चेन्नई. तमिलनाडु से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है. अचानक एक ट्रक का टायर निकल गया और सड़क पर शख्स को रौंद डाला. थोड़ी देर बाद ही हॉस्पिटल में 45 साल के इस शख्स की मौत हो गई. ये घटना तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर की है. हादसे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मृतक ऑटो चलाता था. पूरी घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

36 सेकेंड का ये वीडियो आपको हिला कर रख देगा. सड़क पर साइड में एक स्कूटी खड़ी है. कुछ लोग रोड को बड़े आराम से क्रॉस भी कर रहे हैं. इसी दौरान रोड के किनारे में एक शख्स बड़े आराम से आगे की तरफ बढ़ रहा था. तभी वो कुछ पलों के लिए रुक गया. इसी दौरान पीछे से एक टायर ने टक्कर मार दी. ये टायर अचानक एक ट्रक से खुला था. टक्कर इतनी खतरनाक थी कि वो सड़क पर ही लहूलुहान हो कर बेहोश हो गया.

#WATCH | CCTV Footage Of The 45-Year-Old #TamilNadu Man, Who Died After Being Hit By A Detached Truck Tyre At High Speed Goes #Viral.#ViralVideo #Trending pic.twitter.com/w8iTHtOsV2

— News18 (@CNNnews18) June 7, 2022