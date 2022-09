Video : तमिलनाडु में एक और RSS सदस्य के घर पर हमला, 3 पेट्रोल बम फेंककर हमलावर फरार, CCTV में कैद हुई घटना

मदुरै. तमिलनाडु के मदुरै स्थित पट्टानाडी इलाके में शनिवार शाम एक अज्ञात शख्स ने आरएसएस सदस्य के घर पर पेट्रोल बम फेंके और फिर वहां से बेहद आसानी से फरार हो गया. यह घटना पास ही लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें दिख रहा है कि यह हमला शाम 7:38 बजे हुआ. इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मदुरै में आरएसएस सदस्य के घर पर पेट्रोल बम फेंके जाने की घटना को लेकर सहायक पुलिस आयुक्त शनमुगम ने कहा, ‘तीन पेट्रोल बम फेंके गए और हम इस मामले की जांच कर रहे हैं. इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है और न ही संपत्ति को नुकसान हुआ.’

इस घटना की सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक शख्स कृष्णन नामक इस आरएसएस सदस्य के घर की ओर भागता है. इसके बाद वह घर के अंदर एक के बाद एक तीन पेट्रोल बम फेंकता है और फिर वहां से भाग जाता है.

#WATCH | Tamil Nadu: Three petrol bombs were thrown and we are investigating in this regard. No one was injured and damaged in the accident: Shanmugam, Assistant Commissioner on petrol bomb hurled at the house of an RSS member in Madurai

