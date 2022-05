तमिलनाडु: पीएम मोदी ने किया 31 हजार करोड़ की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास

चेन्‍नई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने गुरुवार को सीएम एमके स्टालिन (MK Stalin) की उपस्थिति में 31,000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास किया. चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बैंगलोर-चेन्नई एक्सप्रेसवे सहित अन्‍य विकास कार्यों की आधारशिला रखी. इन परियोजनाओं में रेलवे, पेट्रोलियम, आवास और सड़कों जैसे प्रमुख बुनियादी क्षेत्र शामिल हैं. इन कार्यों से वाणिज्य और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा. पिछले साल अन्नाद्रमुक को मात देकर द्रमुक के सत्ता संभालने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला आधिकारिक दौरा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने 2,960 करोड़ रुपये की लागत से तैयार पांच परियोजनाओं का उद्घाटन किया. मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत 116 करोड़ रुपये की लागत से ‘लाइट हाउस प्रोजेक्ट-चेन्नई’ के तहत निर्मित 1,152 मकानों का उद्घाटन भी किया. दक्षिण तमिलनाडु में 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार 75 किलोमीटर लंबी मदुरै-टेनी (रेलवे आमान परिवर्तन परियोजना) से क्षेत्र में संपर्क बढ़ेगा और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं से उपभोक्ताओं और उद्योगों को काफी लाभ मिलेगा. इस मौके पर तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे.

It is always special to be in Tamil Nadu. Speaking at launch of development initiatives in Chennai. https://t.co/YFQoEiySIj

— Narendra Modi (@narendramodi) May 26, 2022