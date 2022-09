तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के 26 ठिकानों पर रेड, AIADMK के 7 विधायक हिरासत में

चेन्नई: तमिलनाडु के कोयंबटूर में राज्य के पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के ठिकानों पर DVAC यानी सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा छापेमारी जारी है. डीवीएसी चेन्नई, कोयंबटूर सहित 26 स्थानों पर पूर्व राज्य मंत्री एसपी वेलुमणि से जुड़े आरोपों के संबंध में तलाशी ले रहा है. पूर्व मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने अपनी करीबी सहयोगी कंपनियों को अनुचित तरीके से निविदाएं देने में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था. मंत्री पर इस एक्शन के खिलाफ उनके घर के बार एआईएडीएमके के कार्यकर्ता मौजूद हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, तमिलनाडु पुलिस ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा छापेमारी के खिलाफ कोयंबटूर में राज्य के पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पर एआईएडीएमके (AIADMK) के 7 विधायकों और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है.

