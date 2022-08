तमिलनाडु में पुलिसकर्मियों का ब्यूटी कॉन्टेस्ट, VIDEO वायरल होते ही हुआ ट्रांसफर

माइलादुत्रयी. आपने पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर की खबरें खूब पढ़ी होंगी. जिसमें आपने ट्रांसफर के कई कारणों को पढ़ा होगा. लेकिन ट्रांसफर का यह कारण थोड़ा हटके है. तमिलनाडु में कुछ पुलिसकर्मियों ने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया था. अब 5 पुलिसकर्मियों को इस कारण ट्रांसफर किया गया है.

दरअसल मामला माइलादुत्रयी जिले के सेम्बनार्कोइल की है. पिछले रविवार को यहां एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट आयोजित की गई थी. कॉन्टेस्ट एक निजी संस्था द्वारा आयोजित की गई थी. जिसमें तमिल अभिनेत्री याशिका आनंद को विशेष आमंत्रित किया गया था. अभिनेत्री ने ही इस कॉन्टेस्ट का उद्घाटन किया था. इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कुछ पुलिसकर्मियों ने भी हिस्सा लिया था. कॉन्टेस्ट में पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए रैंप वॉक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Five #TamilNadu cops marching to the roaring beats of #Theri in a beauty pageant event held in #Mayiladuthurai

The District SP took a disciplinary action and transferred all the cops to various police stations. pic.twitter.com/tJRRaXm38F

— RAMKUMAR R (@imjournalistRK) August 5, 2022