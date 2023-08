रामेश्वरम. तमिलनाडु के रामेश्वरम में आदि अमावसई के पवित्र अनुष्ठान मनाए जाते हैं, जिसे पिदुरकर्म पूजा के रूप में भी जाना जाता है. यह पितृ दोष से मुक्ति के लिए की जाती है. रामेश्वरम मंदिर में इसके लिए अनुष्ठान करने के लिए हजारों भक्त आते हैं. बुधवार को अग्नि तीर्थम समुद्र अपने दिवंगत पूर्वजों की शांति के लिए श्रद्धालुओं द्वारा की गई प्रार्थनाओं और चढ़ावे का गवाह बना. इसका खास आकर्षण पुजारियों का मिर्च स्नान करना भी है, जिसे पूर्वजों की आत्मिक शांति के अनुष्ठान से जोड़कर देखा जाता है.

हालांकि, एक विशिष्ट अनुष्ठान ने सोशल मीडिया का ध्यान तब खींचा जब तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में एक पुजारी ने ‘भक्तों को दुर्भाग्य से बचाने के लिए’ 108 किलो मिर्च पाउडर मिश्रित पानी से स्नान किया. अनुष्ठान का एक वीडियो सीएनबीसी द्वारा साझा किया गया था. आदि अमावसई, हिंदू चंद्र कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, जो बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह उपवास और विशेष पूजा के माध्यम से पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करता है.

क्या है प्राचीन मान्यता?

भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि थाई और आदि महीनों में माता-पिता, मासी में रिश्तेदारों और शुभ महालय पुरतासी महीने के दौरान सभी प्राणियों को समर्पित पूजा करने से विशेष आशीर्वाद मिलता है. जबकि कुछ लोग हर अमावस्या के दिन उपवास रखते हैं. अन्य पवित्र स्थानों की याद में की जाने वाली पूजा और विशिष्ट अवधि के दौरान पवित्र जल में स्नान करने के शुद्ध कार्य का विकल्प चुनते हैं.

पूजा में होते हैं ये प्रमुख अनुष्ठान

उल्लेखनीय है, इन अवधियों में थाई और मासी महीनों का उदयायण पवित्र चरण, साथ ही आदि और पुरतासी महीनों का दक्षिणायन पवित्र मौसम भी शामिल है. दिन की गतिविधियां अग्नि तीर्थम समुद्र में डुबकी लगाने के साथ शुरू हुईं, इसके बाद संगलपम, दर्पणम, पिंडम, गोथानम, वस्त्राथनम और भोजन दान जैसे अनुष्ठान हुए- ये सभी पिदुरकर्म पूजा के अभिन्न अंग हैं.

August 16, 2023