दलित सरकारी कर्मचारी को सवर्ण के पैर पर गिरकर मांगनी पड़ी माफी, वीडियो पर बवाल

चेन्‍नई. तमिलनाडु (Tamil Nadu) के कोयंबटूर (Coimbatore) से देश को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां पर एक दलित सरकारी कर्मचारी (Dalit Government Employees) के सवर्ण व्‍यक्ति के पैर पर गिरकर मांफी मांगने का वीडियो वायरल (Video Viral) होने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं. जाति के आधार पर कथित भेदभाव का ये मामला शुक्रवार, 6 अगस्‍त का है.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक व्‍यक्ति कुर्सी पर बैठा और दूसरा व्‍यक्ति उसके पैर को पकड़कर रो रहा है. कुछ देर बाद साथ में खड़ा व्‍यक्ति उसे उठाता है, लेकिन दोनों हाथ जोड़कर एक बार फिर से कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के पैरों पर गिर पड़ते हैं. वीडियो में जो भी बातें हो रही हैं वह तमिल भाषा में हैं. पैर में गिरने वाला व्‍यक्ति वीडियो में रोता दिखाई दे रहा है और अपना माथा पीट रहा है.

A man from a non-dalit community allegedly forced a Dalit staff member of a village administrative office near Annur in Coimbatore district to prostrate in front of him after allegedly threatening the staff member. @CollectorCbe pic.twitter.com/5XKseggak7

— கோ.குப்பன் (@Kuppanb11) August 7, 2021