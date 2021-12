चेन्‍नई. तमिलनाडु (Tamil Nadu) में एक बार फिर बारिश (Rain) कहर बरपा रही है. गुरुवार को राज्‍य के मंत्री केकेएसएसआर ने जानकारी दी है कि तमिलनाडु (Tamil Nadu Rains) में भारी बारिश के कारण घटी घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई है. वहीं चेन्‍नई (Chennai Rains) और उसके आसपास के 3 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में गुरुवार को भारी बारिश के कारण जगह-जगह जलजमाव हो गया. इससे लोगों को परेशानी का सामना करन पड़ रहा है.

चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और चेंगलेपट्टू ऐसे जिले हैं जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है. यहां 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हुई है. इन जिलों में स्कूल, कॉलेज और गैर जरूरी सरकारी कार्यालय शुक्रवार को बंद रहेंगे. 20 सेंटीमीटर तक बारिश ने राजधानी चेन्नई में बाढ़ ला दी है. यहां तट पर एक चक्रवाती सर्कुलेशन के कारण भारी बारिश की शुरुआत हुई थी. जलजमाव के कारण चेन्‍नई में जगह जगह ट्रैफिक जाम हो गया है.

#WATCH | Tamil Nadu: Heavy rainfall causes traffic jam at Chennai’s Mount Road

Chennai metro says it has announced to extend service timing by an hour till 12 midnight to enable passengers to reach their homes safely pic.twitter.com/1AJCWQ8lSy

