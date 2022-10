तमिलनाडु: ट्रांसजेंडर महिलाओं के साथ शर्मनाक घटना, जबरन काटे बाल, दोनों आरोपी गिरफ्तार

तूतीकोरिन: तमिलनाडु में हुई एक शर्मनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. तूतीकोरिन क्षेत्र में दो ट्रांसजेंडर महिलाओं के साथ बदसलूकी की गयी और जबरन उनके बाल काट दिए गए. गुरुवार को वायरल हो रहे घटना की वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनकी पहचान योवा बुबन और विजय के रूप में हुई है.

वीडियो में आरोपियों में से एक शख्स पीड़िताओं के जबरन बाल काट रहा है. ट्रांसजेंडर अधिकार के कार्यकर्ता ग्रेस बानो ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है. उन्होंने पुलिस से वीडियो में दिख रहे दोनों शख्स के खिलाफ कड़ी-से कड़ी कार्रवाई करने की अपील भी की. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Couple of trans women attacked by this goons @tnpoliceoffl @CityTirunelveli @TUTICORINPOLICE @sivagangapolice @mducollector @maduraipolice .Break your silence pic.twitter.com/HHwGuTJtI2

— GRACE BANU (@thirunangai) October 12, 2022