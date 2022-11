Video: बेटी को कॉलेज से लेने आया था पिता, लड़कों को छेड़खानी से रोका तो कर दी पिटाई

मदुरै. तमिलनाडु के मदुरै से एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें लड़कियों के कॉलेज संस्थान के सामने कुछ उपद्रवी लड़के एक व्यक्ति का पीछा करते और पीटते हुए दिख रहा है. यह घटना 2 नवंबर की है, जिसका वीडियो अब वायरल होने के बाद पुलिस ने इस संबंध में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह घटना मदुरै स्थित श्री मीनाक्षी गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज फॉर विमेन के पास की है. यहां अरुलदोसपुरम के 50 वर्षीय व्यक्ति पी. सेंथमिल पांडियन अपनी बेटी को कॉलेज से घर ले जाने के लिए आए थे, तभी इन युवकों ने उनकी पिटाई कर दी.

पुलिस के मुताबिक, दोपहर करीब साढ़े तीन बजे जब छात्राएं कॉलेज से बाहर निकल रही थीं तभी कॉलेज के गेट के पास से अंतिम संस्कार का एक जुलूस निकल रहा था. वहां से लड़कियों के गुजरने पर कई युवकों ने नाच-गाना शुरू कर दिया.

Madurai violence against College girls & their parents is horrific.

Like we repeatedly say Mr.#MKStalin is the weakest ever Chief Minister Tamil Nadu has ever had.

Law & Order plummets because he neither inspires nor is vigilant against trouble makers.pic.twitter.com/LgRFAUXlxg

— SG Suryah (@SuryahSG) November 5, 2022