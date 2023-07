चेन्नई: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. एक पर्यावरण कार्यकर्ता जोखिम से भरा काम कर रहा है. वह एक कोबरा को पुनर्जीवित करने के लिए बोतल से उसे पानी पिला रहा है. वीडियो को देख इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है, क्योंकि यह साहस से भरा काम है. वीडियो तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के थिरुचोपारुर का है.

सबसे पहले वहां के एक निवासी नटराजन को अपने घर के पास एक कोबरा सुस्त पड़ा हुआ मिला. नटराजन अपने दोस्त एझुमलाई के पास पहुंचे, जिन्होंने पर्यावरण कार्यकर्ता चेला को सचेत किया. चेला मौके पर पहुंचे और पाया कि सांप बेजान नहीं था बल्कि गंभीर रूप से निर्जलित था. पर्यावरण कार्यकर्ता ने कोबरा को प्लास्टिक की बोतल से पानी देना शुरू कर दिया और उसकी पूंछ को मजबूती से पकड़कर अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित की, ताकि वह उन पर हमला न कर सके.

Man gives water to cobra straight from bottle to revive it, video goes viral pic.twitter.com/K0JUateWqp

— $h!v@ (@Shivakumar50) July 5, 2023