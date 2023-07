चेन्नई. तमिलनाडु के सलेम में एक महिला ने चलती बस के सामने आकर जान दे दी. बताया जाता है कि महिला ने यह खौफनाक कदम अपने बच्चों की फीस की खातिर उठाया. उसे उम्मीद थी कि उसके मरने के बाद सरकार से मिले मुआवजे (Compensation) से उसके बच्चों की कॉलेज की फीस भरने में मदद मिलेगी. पुलिस ने महिला की पहचान सलेम की 39 वर्षीय पप्पाथी के रूप में की है, जो सलेम के कलेक्ट्रेट में अस्थायी सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती थी.

सीसीटीवी में घटना रिकॉर्ड

घटना का 48 सेकंड का सीसीटीवी वीडियो मिला है, लेकिन इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है. वीडियो में महिला रोड के किनारे चलते हुए दिखाई दे रही है. महिला रोड पर चलते-चलते अचानक चलती एक बस के सामने आ जाती है. जिसके बाद स्पीड से आ रही बस से टकराने के बाद वह उछल कर सामने गिर जाती है. संभवतः उसकी मौके पर मौत हो जाती है.

A woman in Salem, TN commited suicide by coming in front of a moving bus on 28th June.

Now after investigations, it’s found that she did it intentionally to get money for her son’s education!

She heard somewhere that if someone dies in an accident, govt pays money to their kin! pic.twitter.com/t1lnVb0Ofo

— NK (@nirmal_indian) July 18, 2023