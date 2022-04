भुवनेश्वर. ओडिशा के एक सरकारी स्कूल में अनुशासन को बनाए रखने के लिए एक टीचर ने शायद खुद को आर्मी कैंप का कमांडर समझने की भूल कर दी. उसने स्कूल देर से पहुंचने वाली कुछ छात्राओं को कठोर शारीरिक सजा देने का फैसला किया. इसके कारण कम से सात छात्राएं बेहोश को गईं और उनको इलाज के लिए असपताल ले जाना पड़ा. ये घटना बोलांगीर जिले के पटनागढ़ इलाके के बापूजी हाई स्कूल की है. छात्राओं को 100 उठक-बैठक की सजा देने वाले शिक्षक की पहचान बिकाश धारुआ के रूप में हुई है.

मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार शिक्षक बिकाश धारुआ छात्राओं के स्कूल की प्रार्थना के समय के खत्म होने के बाद देर से स्कूल पहुंचने पर बहुत नाराज हो गए. इसके लिए उन्होंने देर से स्कूल पहुंची सभी छात्राओं को 100 उठक-बैठक करने को कहा. जबरन उठक-बैठक कराने के बाद कुछ छात्राएं बेहोश हो गईं और उन्हें स्कूल के लोगों ने एक एम्बुलेंस में डालकर पटनागढ़ उप-मंडल अस्पताल में भर्ती कराया. इस घटना के सामने आने के बाद से स्थानीय अभिभावकों में काफी गुस्सा और नाराजगी है.

