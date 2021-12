टीचर-स्टूडेंट का ऐसा रिश्ता देखकर लोगों ने दी शाबाशी, 3.1 करोड़ से ज्यादा बार देखा चुका है ये वीडियो

नई दिल्ली. सरकारों की कोशिश है कि बच्चों की परीक्षा में गुणवत्ता का भी ख्याल रखा जाए. साथ ही बच्चों का भी स्कूल में मन लगे. सरकार की मंशा के साथ ही स्कूल के शिक्षक भी जब सजगता से काम करते हैं तो स्कूली बच्चों के दिन बहुरने में देर नहीं लगती. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला शिक्षक क्लास के बच्चों का शानदार तरीके स्वागत कर रही है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लास टीचर ने क्लास के बाहर एक पोस्टर लगा रखा है कि जिस पर अलग-अलग आकृतियां बनी हैं. स्टूडेंट जिस पर हाथ रखता है टीचर उसे वैसे ही विश कर रही हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है.

The best #teacher in the world. How her students decide how to start their day.#ViralVideo pic.twitter.com/x8XQZ7N9OA

— கொரோனா (@coronaoffl_) December 2, 2021