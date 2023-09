नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आज राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के योगदान को सलाम किया और पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की. पांच सितंबर 1888 को तमिलनाडु में जन्मे डॉ. राधाकृष्णन को भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक के तौर पर जाना जाता है और उन्हीं के सम्मान में इस दिन को ‘शिक्षक दिवस’ के रूप में मनाया जाता है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पहले ट्विटर) पर जारी एक पोस्ट में कहा, ‘शिक्षक हमारे भविष्य और प्रेरणादायक सपनों को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. शिक्षक दिवस पर हम उनके अटूट समर्पण और समाज पर उनके प्रभाव के लिए उन्हें सलाम करते हैं. डॉ. एस राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि.’

Teachers play a key role in building our future and inspiring dreams. On #TeachersDay, we salute them for their unwavering dedication and great impact. Tributes to Dr. S. Radhakrishnan on his birth anniversary.

Here are highlights from the interaction with teachers yesterday… pic.twitter.com/F1Zmk4SSnf

— Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2023