बैडमिंटन खेलते हुए शख्स को आया हार्ट अटैक, मौके पर मौत, दर्दनाक VIDEO

हैदराबाद. तेलंगाना में बैडमिंटन खेलते समय एक शख्स को दिल का दौरा पड़ने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई. ये घटना तेलंगाना राज्य के जगित्याला जिले के जगित्याला क्लब में शुक्रवार की सुबह हुई. बुसा वेंकट राजा गंगाराम नाम का एक युवक अपने दोस्तों के संग सुबह टहलने आया था. फिर वह क्लब में बैडमिंटन खेलने चला गया. जहां अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया. जब तक दोस्तों को कुछ समझ में आता और वे लोग बचाने की कोशिश करते तब तक काफी देर हो चुकी थी. उसके दोस्तों ने सीना दबाकर और पंप करके हवा देने की कोशिश की लेकिन सब व्यर्थ रहा.

घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि बुसा अपने दोस्तों के संग बैडमिंटन खेल रहा है. हल्के हरे रंग की टीशर्ट पहने बुसा अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से लड़खड़ाने लगता है और फिर खुद को संभालने की कोशिश भी करता है. दोस्तों को कुछ समझ में आता तब तक बुसा कोर्ट में गिर चुका था. मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

A man died while playing shuttle at an indoor stadium in Jagtial on Friday.

Venkat Raju, 54, a resident of Jagtial town was playing shuttle at a club when he suddenly collapsed to the ground. @jagtiyal @mandied pic.twitter.com/4nXKHzp8fF

