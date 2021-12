Video: BJP सांसद तेजस्वी सूर्या के विवादित बोल- 'हिंदू धर्म में वापसी ही एकमात्र जरिया', बढ़ा विवाद तो वापस लिया बयान'

नई दिल्ली: भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या (Tejashwi Surya) के एक बयान ने घमासान छेड़ दिया है. बेंगलुरु से सांसद तेजस्वी सूर्या (Tejashwi Surya Conversion Video) का एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा जिसमें वो हिंदू धर्मांतरण पर विवादित बयान देते हुए दिख रहे हैं. वायरल वीडियो में सांसद सूर्या (Tejasvi Surya Controversial Speech of Conversion) मुस्लिम और ईसाइयों से हिंदू धर्म में वापसी करने को कह रहे हैं. हालांकि अपने बयान पर विवाद बढ़ता देख तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट करके बिना किसी शर्त के बयान वापस ले लिया है.

सोशल मीडिया में वायरल वीडियो 25 दिसंबर का है. सांसद तेजस्वी सूर्या ने उडुपी के श्री कृष्ण मठ में एक कार्यक्रम के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए हिंदू धर्मांतरण पर विवादित बयान दे डाला. उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए हिंदू के पास बस एकमात्र यही विकल्प बचा है कि उन सभी लोगों की वापसी कराई जाए जो धर्म छोड़कर चले गए हैं.

#WATCH Only option left for Hindus is to reconvert all those people who’ve gone out of the Hindu fold…those who’ve left their mother religion must be brought back.. My request is that every temple,mutt should’ve yearly targets for this:BJP MP Tejasvi Surya at an event on 25 Dec pic.twitter.com/8drw0lfKAh

At a program held in Udupi Sri Krishna Mutt two days ago, I spoke on the subject of ‘Hindu Revival in Bharat’.

Certain statements from my speech has regrettably created an avoidable controversy. I therefore unconditionally withdraw the statements.

— Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) December 27, 2021