VIDEO: कांग्रेस नेता पर फेंके गए अंडे और टमाटर, लेकिन जारी रहा भाषण, इस पार्टी पर लगाया आरोप

हैदराबाद. तेलंगाना के भूपालपल्ली शहर में मंगलवार की रात उस समय तनाव फैल गया, जब बीआरएस समर्थकों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ए. रेवंत रेड्डी पर उस समय अंडे और टमाटर फेंके, जब वह एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. रेवंत रेड्डी ‘हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा’ के हिस्से के रूप में बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने हमले के लिए सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को दोषी ठहराते हुए अपना भाषण जारी रखा.

बाद में दोनों पक्षों के समर्थकों ने एक-दूसरे पर पथराव किया. मारपीट में एक पुलिसकर्मी के सिर में चोट आई है. विवाद तब शुरू हुआ, जब रेवंत रेड्डी के संबोधन के दौरान बीआरएस समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की. उन्होंने मंच की ओर बढ़ने की कोशिश की. पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को पास के एक सिनेमाघर के परिसर में बंद कर दिया.

हालांकि, बीआरएस के लोगों ने कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष की ओर अंडे और टमाटर फेंके. सुरक्षाकर्मियों ने रेवंत रेड्डी के चारों ओर एक घेरा बना लिया और कपड़े का एक टुकड़ा पकड़कर उन्हें बचाने की कोशिश की. कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थिएटर में बीआरएस के जवानों पर पथराव किया और बोतलें फेंकी.

BRS activists attacked @revanth_anumula with tomato eggs in Bhupalapalli Sabha…

This attack is a proof of your arrogance, Congress is not afraid of this, it is the end of your dictatorial rule in Telangana.#HathSeHathJodo

