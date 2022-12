VIDEO: तेलंगाना के बड़े बिजनेसमैन ने खरीदा हेलीकॉप्टर, देखिए कैसे और कहां की उसकी 'वाहन पूजा'

हैदराबाद. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से अजीबो-गरीब है. अभी तक आपने फॉर व्हीलर-टू व्हीलर की ‘वाहन पूजा’ सुनी होगी, लेकिन शुक्रवार को यहां हेलीकॉप्टर की वाहन पूजा हुई. तेलंगाना के बिजनेसमैन हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद बाकायदा उसे मंदिर तक ले गए और पूरे विधि-विधान से उसकी पूजा की.

तेलंगाना टुडे में छपी खबर के मुताबिक, हेलीकॉप्टर की यह अनोखी पूजा बोइनपल्ली श्रीनिवास राव ने की. श्रीनिवास यहां के प्रतिमा ग्रुप के मालिक हैं. उन्होंने एयरबस एसीएच-135 हेलीकॉप्टर खरीदा. इसके बाद वह परिवार के साथ इसकी पूजा कराने 100 किमी दूर गए. उन्होंने हेलीकॉप्टर की वाहनपूजा यादद्री के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में कराई.

Boinpally Srinivas Rao, the proprietor of the Prathima business, bought an Airbus ACH 135 and used it for the “Vahan” puja at the Yadadri temple dedicated to Sri Lakshmi Narasimha Swamy. Costing $5.7M, the opulent helicopter. #Telangana pic.twitter.com/igFHMlEKiY

