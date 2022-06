तेलंगाना सरकार मृतक राकेश के परिवार को देगी 25 लाख रुपये, अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान फायरिंग में हुई थी मौत

हैदराबाद. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने ‘अग्निपथ योजना’ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान राकेश नाम के युवक की हुई मौत पर दुख व्यक्त किया है. मृतक राकेश वारंगल जिले का रहने वाला था. बीते शुक्रवार को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हो रहे विरोध प्रदर्शन में वह भी शामिल था. प्रदर्शन के दौरान रेलवे पुलिस की फायरिंग में राकेश की मौत हो गई थी. सीएम के. चंद्रशेखर राव ने राकेश की मौत पर गहर दुख जताते हुए उसके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है. मुख्यमंत्री ने राकेश के परिवार को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है.

एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, अनुग्रह राशि के अतिरिक्त राकेश के परिवार के एक योग्य सदस्य को सरकरी नौकरी देने की भी घोषणा की गई है. सीएम चंद्रशेखर राव ने एक बयान जारी कर कहा कि युवा अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे थे. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राकेश उनकी गलत नीतियों का शिकार हुआ. सीएम ने अपने राज्य के युवाओं को आश्वासन दिया है कि वे उनके साथ खड़े हैं.

Telangana CM K Chandrashekhar Rao expressed shock and grief over the death of Rakesh, hailing from Warangal, in the Railway Police firing while participating in a dharna against the recruitment in Army services by Union Government in the name of Agnipath: CMO

