मंचेरियल. तेलंगाना के मंचेरियल जिले में एक अमानवीय घटना सामने आई है. यहां बकरी चोरी के आरोप में एक दलित युवक और उसके दोस्त को कुछ लोगों ने उल्टा लटका दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की. जहां उसे उल्टा लटकाया गया उसके नीचे फर्श पर आग लगाकर उसे धुंआ देकर भी प्रताड़ित किया गया. चौंकाने वाली घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पुलिस ने हत्या के प्रयास और अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ अत्याचार करने के आरोप में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

यह घटना एक सितंबर को हुई थी जब पीड़ितों को कथित तौर पर उनके नीचे जलाई गई आग के साथ उल्टा लटका दिया गया था, जबकि दोनों को बेरहमी से पीटा गया था. बाद में उन्हें दलित व्यक्ति के रिश्तेदारों द्वारा बचाया गया और उनकी चोटों का इलाज कराया गया. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला सामने आ गया.

Absolutely barbaric.

I am horrified by the sheer cruelty of the caste atrocity.

Are we not thought of us human?

What’s happening in your state, @TelanganaCMO?

A total of 12,643 Dalit atrocities happened in Telangana under your tenure (NCRB 2014 to 2021). pic.twitter.com/nslwzt4fCy

