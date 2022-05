तेलंगाना : कामारेड्डी सड़क हादसे में मृतकों की संख्या हुई 9, पीएम मोदी ने व्यक्त की गहरी संवेदना

कामारेड्डी (तेलंगाना). बीते रविवार को तेलंगाना के कामारेड्डी जिला में एल्लारेड्डी मंडल के हसनपल्ली गेट पर ऑटो ट्रॉली-लॉरी में हुई टक्कर में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है. शुरू में ऐसी खबर आई थी कि हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है और 20 लोग घायल हुए हैं. घायलों को इलाज के लिए बांसवाड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही थी. पुलिस ने बताया कि हादसे में शिकार हुए लोग ऑटो ट्रॉली से एल्लारेड्डी मार्केट से पिट्लम मंडल के चिल्लरगी गांव लौट रहे थे. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की पहचान कर ली है.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने हादसे के बारे में अपडेट देते हुए खबर दी है कि दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हुई है और 17 अन्य घायल हुए हैं. ये सभी एल्लारेड्डी में एक समारोह में शिरकत कर लौट रहे थे. खबर के मुताबिक पुलिस ने आरोपी चालकों की पहचान श्रीनिवास रेड्डी और एसपी कामारेड्डी के रूप में की है. बताया जा रहा है कि लॉरी और ट्राली की टक्कर आमने-सामने हुई थी.

Telangana | A lorry collided with an auto trolley at Hasanpalli Gate in Nizamsagar, leading to the death of 9 persons & injuries of 17 others, who were returning after attending a function in Yellareddy. Case registered & accused driver identified: Srinivas Reddy, SP Kamareddy pic.twitter.com/J6K4V601Wj



पीएम ने व्यक्त की संवेदना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में शिकार हुए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने कहा, ‘तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में हुए हादसे में लोगों की मौत से व्यथित हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं.’ इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा की पीएमएनआरएफ की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.

Distressed by the loss of lives due to an accident in Kamareddy district, Telangana. Condolences to the bereaved families and prayers with the injured. Rs 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of the deceased. The injured would be given Rs. 50,000: PM Modi pic.twitter.com/OlU9i3zyPa

