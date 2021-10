तेलंगाना: दीवार गिरने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत, 2 घायल

हैदराबाद. तेलंगाना के जोगुलम्बा गडवाल जिले में एक घर की दीवार गिरने (Wall Collapsed) से दंपति और उनके तीन बच्चों की मौत हो गई. वहीं दो अन्य बच्चों को मामूली चोटें आई हैं. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. यह घटना कोठापल्ली गांव में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात में हुई.

ग्रामीणों ने सुबह इस घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को फोन पर बताया कि झोपड़ी के भीतर की एक दीवार उस समय गिर गई जब परिवार के सातों सदस्य सो रहे थे. घटनास्थल पर ही पांच लोगों की मौत हो गई.

उन्होंने बताया कि दो अन्य बच्चों को वहां से बाहर निकाला गया. इन बच्चों को मामूली चोटें आई हैं और इन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. अधिकारी से जब यह पूछा गया कि क्या दीवार बारिश की वजह से गिरी तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, दीवार प्रत्यक्ष तौर पर जर्जर स्थिति में थी.

#WATCH | Telangana: Roads waterlogged in parts of Hyderabad following heavy rainfall in the city pic.twitter.com/cw0RvcQxEw

— ANI (@ANI) October 9, 2021