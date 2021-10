Video: हैदराबाद में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात, दो लोग नाले में बहे, तलाश जारी

हैदराबाद. तेलंगाना (Telangana) की राजधानी हैदराबाद (Hyderabad) में बीती रात हुई तेज बारिश से बाढ़ (Flood) के हालात बन गए हैं. देर रात कई हिस्‍सों में हुई तेज बारिश के बाद वनस्थलीपुरम (Vanasthalipuram) की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया. अभी तक की जानकारी के मुताबिक बाढ़ के चलते दो लोग नाले में बह गए, जिनकी तलाश की जा रही है. हैदराबाद के मौसम विभाग के निदेशक ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

हैदराबाद में भारी बारिश के चलते ओल्‍ड सिटी के रेस्‍तरां में पानी भर गया. सड़कों पर पानी भर जाने के कारण लोगों को खासी दिक्‍कत का सामना करना पड़ रहा है. हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि लोगों के घरों के अंदर भी बारिश को पानी पहुंचने लगा है.

#WATCH | Telangana: People struggle to cross a heavily waterlogged road after rain lashed several parts of Vanasthalipuram, Hyderabad. “Two persons have been washed away after nullahs overflowed due to heavy rains. Rescue team searching for them,” said K Purushottam, ACP (08.10) pic.twitter.com/4RiAhA0EY2

— ANI (@ANI) October 9, 2021