नई दिल्ली. तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में टिकट बंटवारे का सिलसिला भी शुरू हो गया है. इस बीच तेलंगाना के पूर्व डिप्टी सीएम थातिकोंडा राजैया को जब उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने टिकट नहीं दिया तो जनता के समाने फूट-फूटकर रोने लगे. थातिकोंडा राजैया आगामी विधानसभा चुनाव में वह अपने विधानसभा क्षेत्र घानपुर स्टेशन से टिकट चाहते थे. हालांकि राजैया घनपुर (स्टेशन) सीट से मौजूदा विधायक हैं, लेकिन बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक अन्य वरिष्ठ नेता कादियाम श्रीहरि को मैदान में उतारने का फैसला किया है.

जैसे ही राजैया अंबेडकर प्रतिमा केंद्र पहुंचे, उनके समर्थकों ने “जय राजैया, जय तेलंगाना” जैसे नारे लगाए. राजैया भावुक हो गए और अपने समर्थकों के सामने रो पड़े. सूत्रों के मुताबिक, राजैया के खिलाफ उनकी ही पार्टी की एक गांव की सरपंच ने कुछ महीने पहले यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. सोमवार को के चन्द्रशेखर राव ने कुल 119 सीटों के लिए 115 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की. उन्होंने घोषणा की कि वह दो सीटों गजवेल और कामारेड्डी से चुनाव लड़ेंगे. अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा अभी तक नहीं की गई है.

