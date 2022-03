Video: बिना बिजली से चलने वाला ट्रेडमिल, देखें तेलंगाना के इस शख्स का देसी जुगाड़

हैदराबाद: जिम और घर के अंदर रनिंग के लिए ट्रेडमिल (Treadmill) की जरूरत होती है. हालांकि कीमत ज्यादा होने की वजह हर कोई घर के लिए ट्रेडमिल नहीं खरीदता है. लेकिन तेलंगाना में एक शख्स ने लकड़ी का ट्रेडमिल (Wooden Treadmill) बनाया है, जो ना कि महंगा है और ना ही इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है. इस शख्स का यह प्रयोग इंटरनेट (Internet) पर खूब तारीफ बटोर रहा है, साथ ही फिटनेस के प्रति जागरूक रहने वाले लोगों के लिए ट्रे़डमिल एक अच्छा सौदा हो सकता है.

तेलंगाना के आईटी मंत्री के टी रामाराव ने राज्य के प्रोटोटाइप सेंटर, टी-वर्क्स को टैग करते हुए, इस शख्स के शानदार प्रयास के वीडियो को रीट्वीट किया. इस ट्वीट के साथ उन्होंने इस शख्स को @TWorksHyd के साथ जोड़ने और उसे आगे बढ़ाने में मदद के लिए आग्रह किया.

Wow! 👏👏 @TWorksHyd please connect & help him scale up https://t.co/FVgeHzsQx8

— KTR (@KTRTRS) March 18, 2022