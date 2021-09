VIDEO: 'मेडिसिन फ्रॉम द स्काई', अब ड्रोन के जरिए पहुंचेगी दवाई, देखिए तैयारी

तेलंगाना. कोरोना काल में किसी भी बीमार व्यक्ति को दवाइयों की कमी न हो इसके लिए तेलंगाना में ‘मेडिसिन फ्रॉम द स्काई’ प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई. इसको लॉन्च करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ड्रोन के जरिए दूर-दराज के इलाकों में दवाओं की डिलीवरी की जाएगी. ड्रोन का उपयोग करके दूर-दराज के क्षेत्रों में वैक्सीन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को आसानी से पहुंचाया जा सकेगा. तीन महीने बाद इस प्रोजेक्ट का डेटा एनालिसिस किया जाएगा.

राज्य के मंत्री केटीआर ने कहा कि इससे तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया, जिसने कोविड-19 टीकों की डिलीवरी के लिए बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट (BVLOS) ड्रोन उड़ानों का प्रयोग किया है. इससे लोगों को काफी मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि इस ड्रोन सर्विस में 4 बॉक्स को ऐड किया गया है, जिसमें हर बॉक्स का तापमान अलग है. देखें VIDEO…

#WATCH | Telangana: The ‘Medicine from the Sky’ project, which will help deliver medicines and vaccines to remote areas with the help of drones, was launched in Vikarabad today.

It can carry four types of boxes and each of these boxes can maintain a different temperature. pic.twitter.com/45VHSMiKPa

