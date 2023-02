तेलंगाना में बोले अमित शाह- NDA सरकार ने आतंक की तोड़ी कमर, नक्सलियों पर भी कसा शिकंजा

हैदराबाद. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने शनिवार को यहां कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार जम्मू कश्मीर (Jammu-Kashmir) में आतंकवादी घटनाओं, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और वामपंथी नक्सलवाद को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रही है. शाह ने यहां सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (SVPNPA) में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 74वें बैच के अधिकारियों की दीक्षांत परेड को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार की एजेंसियों के नेतृत्व में पूरे देश में पुलिस बलों ने ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (PFI) जैसे संगठन के खिलाफ एक ही दिन में एक सफल अभियान चलाया.

उन्होंने कहा कि ‘सरकार आठ साल बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और वामपंथी नक्सलवाद को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रही है. हाल में ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (PFI) पर प्रतिबंध लगाकर हमने दुनिया के सामने एक सफल उदाहरण पेश किया है.’ शाह ने कहा कि ‘इससे पता चलता है कि लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कितनी मजबूत हुई है.’

