रात में सोया था परिवार, घर में अचानक लगी भीषण आग; देखते ही देखते 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत

तेलंगाना: तेलंगाना के मंचेरियल जिले में शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया और एक परिवार ही परिवार के 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. दरअसल, मंचेरियल जिले में एक परिवार अपने घर में रात को सोया था, तभी अचानक घर में आग लग गई. गहरी नींद होने की वजह से घरवालों को कुछ पता नहीं चला और जब आंख खुली तो चीख-पुकार की आवाज आ रही थी.

समाचार एजेंसी एएनआई ने इस घटना की तस्वीर जारी की है, जिसमें आग के खौफनाक मंजर को देखा जा सकता है. मरने वाले सभी एक ही परिवार के थे और इनमें दो बच्चे भी शामिल हैं. इन सबकी मौके पर ही जलकर मौत हो गई. यह आग इतनी भीषण थी कि घर मलबे में तब्दील हो गया है. फिलहाल, पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

Telangana | Six people, including two children, were charred to death after a fire broke out in their house in Mancherial district last night pic.twitter.com/RZC7zGtg53

— ANI (@ANI) December 17, 2022