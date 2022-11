भारत जोड़ो यात्रा में खुद पर क्यों कोड़े मारने लगे राहुल गांधी? Video वायरल

हैदराबाद: कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ अभी दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में है. यात्रा का आज 57 वां दिन है. दरअसल सोशल मीडिया पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमे वे खुद को कोड़े से मारते हुए दिख रहे हैं. ये वीडियो तेलंगाना के पारंपरिक बोनालु उत्सव का है. इस दौरान उन्होंने ‘पोथराजू’ का अवतार धारण किया और एक भारी रस्सी उठाकर खुद को कोड़े लगाए.

मालूम हो कि बोनालु उत्सव में पोथाराजू एक ऐसा शख्स होता है जो अपने शरीर पर कोड़े मारता है. पोथाराजू, बोनालू फेस्टिवल की देवी महाकाली का भाई है, जो देवी की रक्षा के लिए चाबुक चलाता है. परंपरा के मुताबिक, पोथाराजू को देवी महाकाली के विभिन्न रूपों वाली सात बहनों का भाई माना जाता है. राहुल भी अपनी यात्रा के दौरान यही अवतार में दिखे. बोनालु उत्सव के दौरान, महिलाएं जुलूस निकालते हुए ‘पोथाराजू’ के नेतृत्व में मंदिरों में जाती हैं. इस दौरान वे ढोल की थाप पर खूब नृत्य करती हैं और भीड़ को अपनी रस्सियों से कोड़े भी मारती हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपने हाथ में कोड़ा लिए होता है तभी राहुल गांधी आते हैं और कोड़ा लेकर खुद को मारने लगते हैं.

देखें वीडियो-

