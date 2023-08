हैदराबाद. तेलंगाना (Telangana) में एक बहादुर महिला का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media Viral) पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह एक चोर से खुद की रक्षा करती दिख रही है. यह घटना रविवार तड़के राजन्ना सिरसिला जिले के वेमुलावाड़ा शहर की बताई जा रही है, जो घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. इसमें महिला और हमलावर चोर की मुठभेड़ देखी जा सकती है.

सीसीटीवी में कैद वीडियो में दिख रहा है कि यह हमलावर चोर अंधेरे कोने में छिपा हुआ था, तभी महिला की नजर उस पर पड़ती है. फिर यह चोर लोहे की रॉड से महिला पर हमला बोल देता है, लेकिन महिला बहादुरी से उसका सामना करती है. दोनों के बीच हाथापाई होती है और फिर चोर भाग जाता है. अब पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगालती रही है और उसने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

वायरल वीडियो में जैसे ही क्लिप शुरू होती है, महिला अपने पालतू कुत्‍ते के भौंकने से चिंतित होकर इधर-उधर देखती है. उसे अंधेरे में एक शख्‍स दिखाई देता है जो चेहरे पर मास्‍क और सिर पर टोपी पहने हुए था. इस समय वह महिला पर लोहे की रॉड से हमला कर देता है. चूंकि महिला उसे पहले ही देख लेती है; वह हमले से खुद को बचाती है और घर के अंदर जाने की कोशिश करती है. लेकिन हमलावर चोर महिला के करीब जा पहुंचता है. इस बीच महिला पर्दा पकड़ कर खींचती है तो उससे पर्दा नीचे गिर जाता है.

A woman fights with an armed #robber bravely and tries to foil the #theft attempt. The woman is being attacked by the robber #robbery in #Vemulawada of Rajanna #Sircilla dist. #Telangana #BraveWoman pic.twitter.com/1YGRAm3IPu

