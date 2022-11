हैदराबादः गिरफ्तारी के बाद YSRTP प्रमुख शर्मिला रेड्डी को लाया गया पुलिस स्टेशन

हैदराबाद. तेलंगाना में टीआरएस और वाईएसआरटीपी के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है. इसी कड़ी में वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला, जिन्हें तेलंगाना के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए प्रगति भवन जाने की कोशिश करने के बाद सोमाजीगुड़ा से हिरासत में लिया गया था, उनको हैदराबाद के एसआर नगर पुलिस स्टेशन लाया गया है. वहीं वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला के पति अनिल कुमार उनसे मिलने के लिए हैदराबाद के एसआर पुलिस स्टेशन पहुंचे.

इससे पूर्व अनिल कुमार ने कहा था कि पुलिस ने कहा है कि वे शर्मिला को गिरफ्तार करेंगे. वह एक ऐसी महिला हैं जो अच्छे के लिए लड़ रही हैं. वे कहते हैं कि उसने एक पुलिस अधिकारी को बाधित किया और उसके साथ मारपीट की. वहीं बहन शर्मिला रेड्डी से मुलाकात करने के लिए सीएम जगनमोहन रेड्डी के आने के सवाल पर अनिल कुमार ने कहा कि एक भाई के रूप में, वह (आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी) आ सकते हैं. बता दें कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की संस्थापक वाई एस शर्मिला को पुलिस ने मंगलवार को उस समय रोक दिया जब वह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के सरकारी आवास परिसर-सह-शिविर कार्यालय की ओर मार्च कर रही थीं.

#WATCH | YSRTP Chief YS Sharmila, who was detained from Somajiguda after she tried to go to Pragathi Bhavan to gherao Telangana CM’s residence, brought to SR Nagar Police station in Hyderabad pic.twitter.com/8mIVuDGN96

— ANI (@ANI) November 29, 2022