यादार्दी मंदिर: 1,020 करोड़ से बना मंदिर, सोने से मढ़े हैं दरवाजे, सीएम केसीआर ने पूरा किया वादा

हैदराबाद: 6 साल के लंबे समय के बाद पुनर्निर्मित यादाद्री मंदिर (Yadadri Temple Reopened) के दरवाजे आखिरकार सोमवार को भक्तों के लिए फिर से खोल दिए गए. सुबह ठीक 11.55 बजे, गर्भगृह के सोने से मढ़े हुए दरवाजे को मंत्रोच्चार के बीच खोला गया. यह मंदिर भगवान श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का निवास है. पुनर्निर्मित मंदिर परिसर का उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने शुभ ‘मिथुन लग्न’ के दौरान किया. इस खास मौके पर राज्य के कई कैबिनेट मंत्री, टीआरएस नेता और अधिकारी उपस्थित थे.

यादगिरिगुट्टा की नौ पहाड़ियां ‘नमो नरसिम्हा’ मंत्रों से गूंज उठी. दुनिया भर के हजारों लोगों ने सदियों पुराने काकतीय शैली के मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह की लाइव स्ट्रीम देखा. वहीं स्थानीय लोगों में उत्सव का उत्साह देखा गया क्योंकि मंदिर के अधिकारियों ने यादगिरिगुट्टा गांव के कुछ भक्तों को शाम 4 बजे के बाद दर्शन की अनुमति दी.

केसीआर ने की थी घोषणा

जब 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तो तिरुमाला में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश के हिस्से में चला गया, तो केसीआर ने कहा कि नए राज्य को भी एक आध्यात्मिक केंद्र की आवश्यकता है. 2015 में उन्होंने घोषणा किया कि 1,000 साल पुराने यादाद्री मंदिर को तेलंगाना के तिरुमाला के तौर पर विकसित किया जाएगा और फिर मंदिर को एक भव्य परिसर में बदलने का काम शुरू हुआ.

पुनर्निमाण में 1,020 करोड़ रुपये लगे

मंदिर परिसर को 1,020 करोड़ रुपये की लागत से 14 एकड़ में विकसित किया गया है. परिसर के चारों ओर 850 एकड़ में एक मंदिर नगर भी विकसित किया जाएगा. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक यादगिरिगुट्टा मंदिर विकास प्राधिकरण (YTDA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. किशन राव ने कहा, ‘हमें खुशी है कि मुख्यमंत्री का सपना साकार हुआ. उन्होंने नियमित तौर पर ब्रीफिंग, समीक्षा और निरीक्षण के साथ परियोजना के सभी चरणों में गहरी दिलचस्पी ली. यह बेहद ही गर्व का क्षण है.’

इससे पहले, लगभग 9.30 बजे, केसीआर और उनके परिवार के सदस्य यादाद्री पहाड़ी पर पहुंचे और ‘शोभा यात्रा’ में भाग लिया, जहां पीठासीन देवताओं को पालकी पर बललयम से गर्भगृह में स्थानांतरित किया गया. केसीआर ने भी अपने कंधों पर पालकी रखी. बाद में, उन्होंने ‘महाकुंभ संप्रोक्षण’ में भाग लिया, मंदिर के गोपुरम के शीर्ष पर कलश पूजा की.

