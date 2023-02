'मेरी पत्नी भी इस तरह मेरा हाथ...' नागालैंड के मंत्री के साथ कुछ यूं नजर आए हिमंत बिस्वा सरमा, फोटो वायरल

नई दिल्ली. नागालैंड (Nagaland) के मंत्री तेमजेन इम्ना अलॉन्ग (Temjen Imna Along) सोशल मीडिया पर चुटीले और ज्ञानवर्धक पोस्ट शेयर करने के लिए जाने जाते हैं. वह अक्सर पूर्वोत्तर के जीवन की झलक दिखाते हैं, अपने फॉलोअर्स को इस क्षेत्र में पालन किए जाने वाले रीति-रिवाजों से अवगत कराते हैं. लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता ने पूर्वोत्तर में हो रहे चुनाव को लेकर एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी और यह वायरल हो गई.

NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार पोस्ट को गायक अलोबो नागा (Alobo Naga) द्वारा साझा किया गया था. पोस्ट में चुनाव प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) का हाथ पकड़े अलॉन्ग की एक तस्वीर थी. गायक ने पोस्ट ट्वीट करते हुए लिखा, ‘यहां तक कि मेरी पत्नी भी इस तरह मेरा हाथ नहीं पकड़ती… मुझे जलन हो रही है सर.’

Party wave is stronger than the actual marriage. 😜 @AloboNaga Join BJP, I will hold your hand too 😑 https://t.co/6VaMvoGRmh

— Temjen Imna Along (@AlongImna) February 20, 2023