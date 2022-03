VIDEO: केरल में फुटबॉल मैच के दौरान ढह गया अस्थाई दर्शक दीर्घा, हादसे में 200 लोग घायल

मलप्पुरम: केरल में एक लोकल फुटबॉल मैच के दौरान उस वक्त बड़ा हादसा हो गया, जब मैदान में बना एक अस्थायी दर्शक दीर्घा गिर गया. इस ​हादसे में करीब 200 लोग घायल हो गए, इनमें से 15 की हालत अति गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों में बच्चे भी शामिल हैं. करीब 15 लोगों को गंभीर अवस्था में मंजरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से तत्काल घर भेज दिया गया.

केरल के ​डिजिटल न्यूज पोर्टल मातृभूमि के मुताबिक यह फुटबॉल मैच कलिकावू के पूंगोड स्थित एलपी स्कूल ग्राउंड में हो रहा था. यह ऑल इंडिया सेवेंस फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला था. मलप्पुरम जिले का यह काफी प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है. जिस दर्शक दीर्घा में यह हादसा हुआ उस वक्त फुटबॉल मैच देखने के लिए उसमें 3000 से ज्यादा लोग मौजूद थे.

#WATCH Temporary gallery collapsed during a football match in Poongod at Malappuram yesterday; Police say around 200 people suffered injuries including five with serious injuries#Kerala pic.twitter.com/MPlTMPFqxV

— ANI (@ANI) March 20, 2022