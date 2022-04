टेरर फंडिंग मामले में जम्मू-कश्मीर की जांच एजेंसी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली में 5 जगहों पर की छापेमारी

नई दिल्ली: टेरर फंडिंग मामले (Terror funding case) में जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) की राज्य एजेंसी ने रविवार को राजधानी दिल्ली में बड़ी कार्रवाई की. जांच एजेंसी ने खुफिया इनपुट ( Intelligence Inputs) के आधार पर दिल्ली के पांच जगहों पर छापेमारी की. दिल्ली के अलावा हरियाणा में भी एक जगह पर छापा मारा गया. जम्मू-कश्मीर राज्य जांच एजेंसी (SIA) को हाल ही में आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़े मामलों की जांच के लिए गठित किया गया था.

बताया जा रहा है कि एजेंसी को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के वर्कर्स और अन्य आतंकवादी संगठन के समर्थकों के होने की सूचना मिली थी. कार्रवाई के लिए एसआईए ने अलग अलग कई टीमें गठित की थीं. इनमें से पांच टीम दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर जांच कर रही है जबकि वहीं एक टीम हरियाणा के फरीदाबाद जिले में जबकि वहीं एक टीम कश्मीर के अनंतनाग जिले में तलाशी ले रही है.

Terror funding case: J-K’s State Investigation Agency raids 5 places in Delhi, one in Haryana

