Terrorist Attack: जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला, एक रेलवे पुलिसकर्मी शहीद

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर के पुलवामा (Pulwama) में सोमवार को आतंकी हमला हुआ. आतंकियों ने यह हमला शहर के काकापोरा रेलवे स्टेशन (Kakapora Railway Station) किया. बताया जा रहा है कि आतंकियों ने इस हमले में पुलिस और सीआरपीएफ (CRPF) की की एक संयुक्त पार्टी को निशाना बनाया था. हमले में एक रेलवे पुलिसकर्मी शहीद हो गया जबकि दो अन्य घायल हो गए.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमला करने के बाद आतंकी फरार हो गए. आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है. आंतकियों ने जिस समय रेलवे स्टेशन पर हमला किया उस समय दोनों पुलिसकर्मी चाय पी रहे थे. एक जवान की मौत मौके पर ही हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया.

Jammu & Kashmir | Two Railway Police officials of Railway Police injured in a militant attack in the Kakapora area of South Kashmir’s Pulwama district: Police

