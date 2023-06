श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर (Jammu&Kashmir) से बड़ी खबर सामने आ रही है. जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है. मंगलवार को हुई सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में यह आतंकवादी ढेर किया गया है. सुरक्षा बलों के मुताबिक इस ऑपरेशन में एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया है. कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि आतंकी की पहचान और इसके कनेक्शंस का पता लगाया जा रहा है. इस आतंकवादी के पास से हथियार और गोला-बारूद सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है. तलाश जारी है. आगे की जानकारी अपडेट की जाएगी.

जम्मू-कश्मीर से आतंक का सफाया करने के लिए सेना और जम्मू-कश्मीर की पुलिस एक्टिव हैं. दोनों के संयुक्त ऑपरेशन के जरिये आतंकवादियों को ढेर (Terrorist Shot Down) किया जा रहा है. इससे पहले कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया था. जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक यह आतंकवादी POK की तरफ से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में लगे थे.

J&K | One terrorist neutralised in an encounter in Kulgam. Identification & affiliation being ascertained. Incriminating materials including arms & ammunition recovered. Search going on. Further details shall follow: Kashmir Zone Police

