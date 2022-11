धन जुटाने के लिए आतंकी कर रहे सोशल मीडिया का प्रयोग, इस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी- NIA

नई दिल्ली: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि भारत के पास साक्ष्य हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के वास्ते धन जुटाने के लिये किया जा रहा है. उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि आतंकवाद के वित्त पोषण से मुकाबला करने के बारे में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा होगी. बैठक से पहले गुप्ता ने संवाददाताओं से कहा कि सम्मेलन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान हिस्सा नहीं ले रहे हैं जबकि चीन ने इसमें हिस्सा लेने की अभी पुष्टि नहीं की है.

राजधानी नई दिल्ली में आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण पर ‘आतंक के लिए कोई धन नहीं’ (नो मनी फॉर टेरर) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन 18-19 नवंबर को हो रहा है. इसकी मेजबानी गृह मंत्रालय कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को इसका उद्घाटन करेंगे तथा इसमें गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे. यह पूछे जाने पर कि क्या इसमें पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान को आमंत्रित किया गया है, विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा ने कहा, ‘‘चीन को आमंत्रित किया गया है.’’ हालांकि उन्होंने इस सम्मेलन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हिस्सा लेने के बारे में कुछ नहीं कहा.

Humanitarian forces of the World & India will have to fight unitedly to defeat the menace of terrorism#NoMoneyForTerror #NMFT2022@NIA_India pic.twitter.com/35V3dn9H8A

— NMFT CONFERENCE 2022 (@nmftconfid2022) November 15, 2022