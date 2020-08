द लीजेंड अपने अंदाज में रिटायर होते हैंः तेंदुलकर, रैना ने ऐसे दी धोनी को नए सफर के लिए बधाई

Your contribution to Indian cricket has been immense, @msdhoni. Winning the 2011 World Cup together has been the best moment of my life. Wishing you and your family all the very best for your 2nd innings. pic.twitter.com/5lRYyPFXcp — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 15, 2020

Every cricketer has to end his journey one day, but still when someone you've gotten to know so closely announces that decision, you feel the emotion much more. What you've done for the country will always remain in everyone's heart...... pic.twitter.com/0CuwjwGiiS — Virat Kohli (@imVkohli) August 15, 2020

The legend retires in his own style as always, @msdhoni bhai you have given it all for the country. The champions trophy triumph, 2011 World Cup and the glorious @ChennaiIPL triumphs will always be etched in my memory. Good luck for all your future endeavours. #MSDhoni — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) August 15, 2020

For Indian Cricket, some shoes will never be filled. One of them is Mahi bhai #MSDhoni #dhoniretires pic.twitter.com/SRcsA3E0jq — Pragyan Ojha (@pragyanojha) August 15, 2020

Can't imagine any one else wearing a Number 7 India jersey again. Thank you for the unforgettable memories #MSDhoni. See you in UAE. — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) August 15, 2020

Legend retires 👏Congratulations on a great careerBest wishes ahead in life #MSDhoni pic.twitter.com/XtZ8zq9Tem — MANOJ TIWARY (@tiwarymanoj) August 15, 2020

A man who took #TeamIndia to new heights with his smart captaincy and skills!You'll be missed in the Indian Blue @msdhoni#MSDhoni pic.twitter.com/maAE3mDrsI — VINOD KAMBLI (@vinodkambli349) August 15, 2020

भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास (International Cricket Retirement) लेने की घोषणा कर दी है. बीते कुछ समय से धोनी के संन्यास की अटकलें काफी तेज थीं. आखिर शनिवार शाम को धोनी ने संन्यास लेने के घोषणा इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके की. धोनी के संन्यास लेने के साथ ही क्रिकेट सहित अन्य क्षेत्रों के भी दिग्गजों की प्रतिक्रिया आने लगी है.मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने पुराने दिनों को याद करते हुए ट्वीट किया, 'भारतीय क्रिकेट में आपका योगदान काफी सराहनीय रहा है. 2011 के विश्व कप को एक साथ जीतना मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्षण रहा. आपको और आपके परिवार को आपकी दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं.महेंद्र सिंह धोनी की पारी को याद करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली भावुक हो गए. धोनी के साथ पुरानी तस्वीर को शेयर करते हुए कोहली ने ट्वीट किया, हर क्रिकेटर को एक दिन अपनी यात्रा समाप्त करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी जब किसी ने आपको जानने के लिए इतनी बारीकी से निर्णय लेने की घोषणा की है, तो आप भावना को और अधिक महसूस करते हैं. आपने देश के लिए जो किया है वह हमेशा सभी के दिल में रहेगा.आर अश्विन ने धोनी को नए सफर के लिए बधाई देते हुए ट्वीट किया, द लीजेंड हमेशा से ही अलग और अनोखे अंदाज में संन्यास लेते हैं. मेरी स्मृति में विजय हमेशा बनी रहेगी. आपके भविष्य के सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं.हार्दिक पांड्या ने ट्वीट किया, मेरे करियर में सबसे बड़ी प्रेरणा बनने के लिए मेरे दोस्त और बड़े भाई को धन्यवाद. नीली जर्सी में आपके साथ खेलना याद आएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप हमेशा मेरे लिए रहेंगे और मुझे गाइड करते रहेंगे.प्रज्ञान ओझा ने ट्वीट किया, 'भारतीय क्रिकेट के लिए कुछ जूते कभी नहीं भरे जाएंगे. उनमें से एक हैं माही भाई.'मोहम्मद कैफ ने ट्वीट किया, 'फिर से नंबर 7 इंडिया की जर्सी पहनने वाले किसी और की कल्पना नहीं कर सकते. अविस्मरणीय यादों के लिए एमएस धोनी आपका धन्यवाद. यूएई में मिलते हैं.'एंग क्रिकेटर मनोज तिवारी ने घोनी के साथ एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, 'लीजेंड ने संन्साय लिया, शानदार करियर की बधाई, जीवन में आगे की शुभकामनाएं.'विनोद कांबली ने धोनी की पारी को याद करते हुए कहा, 'एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्मार्ट कप्तानी और कौशल के साथ टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों पर ले गया!'क्रिकेटर सुरेश रैना से सीधे-सीधे संन्‍यास शब्‍द का इस्‍तेमाल तो नहीं किया लेकिन अपने इंस्‍टाग्राम पर लिखा, "माही भाई आपके साथ भारतीय टीम में खेलने का अनुभव काफी शानदार रहा है. मैं गर्व पूरी तरह से सम्‍मान से भरा हुआ है. इसके साथ इस फेहरिस्‍त में मैं भी आपको ज्‍वाइन कर रहा हूं. थैंक्‍यू इंडिया, जय हिंद"