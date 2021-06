दुखद! कैमरे में कैद हुई डॉक्टर के साथ बर्बरता, असम में मरीज के परिजनों का हमला

गुवाहाटी. असम में कोविड-19 (Covid-19) मरीजों का इलाज कर रहे एक डॉक्टर के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है. मंगलवार को राज्य के होजाई में एक मरीज की मौत से गुस्साए कुछ लोगों ने चिकित्सक को ईंट, कचरे की पेटी जैसी चीजों से बुरी तरह पीटा. मामले का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.



मामला गुवाहाटी से करीब 140 किमी दूर होजाई का बताया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां स्थित उडाली मॉडल अस्पताल परिजनों के अलावा स्थानीय लोगों ने भी डॉक्टर सेउज कुमार सेनापति के साथ मारपीट की है. वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर जमीन पर गिरा हुआ है और आरोपी लगातार कचरे की पेटी, झाड़ू और अन्य चीजों के साथ बड़ी निर्दयता से मारपीट कर रहे हैं. पीड़ित डॉक्टर को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. सीएम ने जानकारी दी है कि वे खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.



क्या है मामला



कहा जा रहा है कि पीपल पुखुरी गांव के रहने वाले गियाज उद्दीन नाम के एक मरीज की मरीज की कोविड के चलते मंगलवार को मौत हो गई थी. पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर सेनापति ने बताया, 'मरीज के साथ मौजूद लोग मेरे पास आए और कहने लगे कि मरीज की हालत गंभीर और सुबह से यूरिन पास नहीं हो रही है. मैं कमरे में गया और पाया कि मरीज की मौत हो चुकी है. मैंने जैसे ही यह खबर तीमारदारों को बताई, तो एक रिश्तेदार ने गालियां देना शुरू कर दिया.'मरीज की मौत से गुस्साई भीड़ ने अस्पताल में हमला कर दिया. इस दौरान ज्यादातर स्टाफ बचकर निकल गया. वहीं, डॉक्टर सेनापति ने खुद को कमरे में बंद कर लिया. इसके बाद भीड़ ने कमरे में घुसकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की. डॉक्टर ने बताया, 'उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी, हम सुरक्षा के लिए भागे. मैं एक कमरे में गया और छिपने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे खोज लिया और मारपीट कर दी. उन्होंने मेरी सोने की चेन, अंगूठी और मेरा मोबाइल भी छीन लिया.' उन्होंने जानकारी दी कि वे करीब 30 लोग थे.



घटना का वीडियो यहां देखें-



HCM @himantabiswa sir.Look for youself !!This is the condition of our FRONTLINE WARRIORS DOCTORS in ASSAM.We are bearing the burden of incompetency.@DGPAssamPolice @gpsinghassam @PMOIndia @assampolice @nhm_assam pic.twitter.com/V3mVK8QNxN