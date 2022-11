VIDEO: कम ही देखने को मिलती है सांड की शालीनता, आदमी के हाथ से खाना खाया और चल दिया पीछे

सांड एक ऐसा जानवर है जो अपनी खूंखार और गुस्सैल छवि के लिए जाना जाता है. वो जानवर कब किसे बीच रास्ते उठाकर पटक दें. कब किसे सींग से उछालकर फेंक दें, कहा नहीं जा सकता. उसके मूड और मूव्ज़ को भांप पाना किसी के बस में नहीं. कभी तो शांति से गुजर जाते हैं और कभी हाहाकार मचा देते हैं. सांड के चलते बहुत से लोगों पर आई शामत की घटनाएं अक्सर सुनी और देखी गई हैं. लेकिन एक सांड ऐसा है जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है उसकी वजह है गुस्सैल सांड के स्वभाव में आई शालीनता.

ट्विटर के @TheFigen_ पर ऐसे सांड का वीडियो वायरल हो रहा है, जो अपनी चिर-परिचित प्रवृत्ति से बिल्कुल अलग दिखाई दिया. आमतौर पर गुस्सैल और मारपीट करने वाले सांड को शालीनता भरा व्यवहार करते देख आप हैरान रह जाएंगे. सांड ने शख्स के हाथों से खाना खाया और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाता दिखाई दिया.

प्रवृत्ति के विपरित शांत व्यवहार करता दिखा सांड

जब भी कुछ अलग और अनोखा होता है तो वह लोगों को हैरान कर देता है. कुछ ऐसा ही है उस काले सांड का वीडियो, जिसमें वो बेहद शालीन और शांत नजर आ रहा है. वीडियो में सांड एक शख्स के पास खाना खाता दिखाई दिया. शख्स ने थैली में कुछ अनाज रखा और जैसे ही खोलकर दिखाया सांड ने उसे चुपचाप हजम किया और शांति से शख्स के पीछे चल दिया.

That’s the bull’s behavior when you don’t hurt a bull.❤️ pic.twitter.com/X1B57pJc7n

— Figen (@TheFigen_) November 21, 2022